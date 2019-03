Mindfulness helpt bij depressieve gevoelens, piekeren en stress. Bij mindfulness leer je technieken om in het ‘hier en nu’ te leven en je bewust te worden van je lichaam. Ook de penis kan baat hebben bij zo’n training, zegt Piet Hoebeke, hoogleraar urologie (UGent), in een interview met Het Nieuwsblad over zijn boek De penis. Hij noemt het ‘een manier om meer “vriendjes te worden” met je penis’.

Vijf keer per dag

‘Penisfulness heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met masturbatie en hoeft ook helemaal niet seksueel geladen te zijn’, zegt Hoebeke aan de telefoon. ‘Het gaat erom dat je je bewust wordt van je penis. Mannen pakken gemiddeld vijf keer per dag hun penis vast, maar hebben geen idee van wat er zich daar beneden precies allemaal afspeelt. Er is nog veel onwetendheid en er bestaan ook veel misverstanden over de penis. Heel wat mannen weten zelfs niet dat ze bekkenbodemspieren hebben. Net zoals de ademhaling is het mechanisme dat het mannelijk geslacht aanstuurt, grotendeels een autonoom systeem. Urine opstapelen en lozen of sperma lozen: het gebeurt allemaal automatisch, zonder dat je erbij hoeft na te denken. Via mindfulness geef je mannen technieken om de besturing van hun machinerie beter in handen te nemen.’

Volgens Hoebeke zijn de voordelen van penisfulness legio, al zijn er nog geen specifieke wetenschappelijke studies over het onderwerp verschenen. ‘Het is geen wondermiddel, maar mannen die kampen met erectieproblemen, kunnen er baat bij hebben. Ook wie last heeft van vroegtijdige ejaculatie, leert om zijn penis beter onder controle te krijgen. Het kan ook het orgasme intenser maken. Als je je meer bewust bent van de gevoeligheid van je penis en van je bekkenbodemspieren, heb je ook seksueel meer mogelijkheden.’

Vrouwen wordt ingepeperd dat ze hun bekkenbodemspieren moeten trainen om urineverlies te voorkomen. Mannen zijn daar minder mee bezig. Een spijtige zaak, vindt Hoebeke. ‘De meeste mannen beginnen pas met versterkende bekkenbodemoefeningen nadat ze aan hun prostaat geopereerd zijn, terwijl je ze ook preventief kunt doen. Een goede relatie met je geslachtsorgaan is essentieel voor je welzijn. Dat geldt evenzeer voor vrouwen als voor mannen. Eigenlijk pleit ik dus voor genitalness.’

Kleren niet uittrekken

Maar hoe doe je dat concreet, mindful omgaan met je penis? ‘Je doet ademhalingsoefeningen, oefeningen waarbij je je bekkenbodemspieren aan- en ontspant, en visualisaties. Bij die visualisaties beeld je je bijvoorbeeld in dat seksuele energie zich door je hele lichaam verspreidt’, weet dokter David Dewulf, auteur van een tiental boeken over mindfulness en stichter van het Instituut voor Aandacht en Mindfulness. Hij geeft onder meer cursussen om mindful om te gaan met liefde en seksualiteit. ‘Het zijn oefeningen die je in een saai vergaderzaaltje kunt leren. Niemand hoeft er zijn kleren voor uit te trekken. Het gebeurt allemaal in een veilige omgeving.’

Want ook al hoeft penisfulness op zich niets seksueels te zijn, het kan wel positieve effecten hebben op je seksleven. ‘In het Westen wordt mindfulness verkeerdelijk gezien als een hoogst individuele ervaring, terwijl het in het Oosten, waar het oorspronkelijk vandaan komt, net als iets collectiefs wordt gezien. Je doet aan mindfulness om beter verbonden te zijn met de anderen. En daar hoort dus ook seksualiteit bij’, vertelt Dewulf.

‘Wie mindful omgaat met zijn lichaam, zal een verschuiving vaststellen van dopamine-gemedieerde seks naar oxytocine-gemedieerde seks. Seks waar dopamine dominant is, draait om het einddoel en is heel prestatie- en ik-gericht. Dopamine, ook het plezierhormoon genoemd, heeft het grote nadeel dat het snel uitgewerkt is. Bij seks waar oxytocine – ook wel het liefdeshormoon genoemd – de toont zet, is de weg belangrijker dan de bestemming. Je ziet wel wat er op je op je afkomt. Die open houding ligt meer in lijn met wat mindfulness beoogt.’

• ‘De penis’ van Piet Hoebeke komt op 27 maart uit bij Borgerhoff & Lamberigts.