Levi’s wil tot 587 miljoen ophalen op beurs

Jeansmaker Levi Strauss wil tot 587 miljoen dollar ophalen met zijn beursgang. Dat blijkt uit documenten die het bedrijf bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) indiende.

Levi’s gaat zijn aandelen voor tussen de 14 en 16 dollar per stuk aanbieden. In totaal worden een kleine 36,7 miljoen aandelen aangeboden. Van de aandelen komt ongeveer een kwart van het bedrijf zelf. De opbrengst wil de jeansmaker gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden en mogelijk ook overnames. Aandeelhouders van de jeansmaker verkopen circa 27,2 miljoen aandelen.

De beursgang, waar al langere tijd berichten de ronde over deden, werd vorige maand aangekondigd. Levi Strauss ging in 1971 ook al eens naar de beurs. Toen werd vijftig miljoen dollar opgehaald in destijds een van de grootste beursgangen ooit. In 1984 verdween het bedrijf weer van de beurs. De Japanse tak van Levi Strauss is wel beursgenoteerd. Het jeansbedrijf is ook bekend van merken als Dockers en Denizen.

De Duitse immigrant Levi Strauss startte in 1853, de periode van de goudkoorts in Californië, een buitenpost voor droge goederen. Twintig jaar later ging hij met kleermaker Jacob Davis in zee. Ze hadden het idee opgevat om broeken met klinknagels te versterken zodat ze langer mee zouden gaan. Zo ontstond de spijkerbroek.