Bij verzekeringskantoren staan de telefoons vandaag roodgloeiend. De storm die het voorbije weekend over ons land raasde, heeft lelijk huisgehouden. ‘Toen we naar het raam wandelden, zagen we hoe ...

Bij verzekeringskantoren staan de telefoons vandaag roodgloeiend. De storm die het voorbije weekend over ons land raasde, heeft lelijk huisgehouden. ‘Toen we naar het raam wandelden, zagen we hoe het dak van ons gebouw naar beneden vloog’, vertelde de bewoonster van een appartementsgebouw in Leopoldsburg aan Het Belang van Limburg. ‘Ik zag ook de schouwen vallen.’ In het Antwerpse Mortsel ging het dak van een appartementsgebouw de lucht in en kwam op drie auto’s terecht. In Geel moest het dak van het clubhuis van een lokale jeugdbeweging eraan geloven.

De lijst is lang, de stormschade groot. Dan is de vraag: was die te voorkomen? Door de klimaatopwarming kondigt de toekomst alleen maar meer extreme weersomstandigheden aan. Heftige stormen als die van gisteren zouden wel eens doorsnee kunnen worden. Is Vlaanderen daarop voorbereid?

Stormen leggen zwakke schakels bloot

Hoe het vandaag gesteld is met de stormbestendigheid van gebouwen in Vlaanderen, weet niemand precies. ‘We kunnen niet alle gebouwen in een windturbine plaatsen’, zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. ‘Maar elk gebouw moet in theorie aan de normen voor windbelasting voldoen.’ Die verschillen van regio tot regio. Aan de kust moeten structuren hevigere winden kunnen weerstaan dan in het binnenland. Het is aan architecten en de bouwsector om de toepassing van die normen te garanderen.

Maar dan nog is schade nooit uitgesloten: ‘Een gebouw kan aan de normen voldoen op het moment dat het gezet wordt,’ zegt Van Broeck, ‘maar als enkele jaren later in de directe omgeving ervan een nieuw gebouw neergepoot wordt, of als er een gebouw verdwijnt, kan de blootstelling aan de wind plots volledig veranderen.’

Foto: foto kurt

Een storm zoals die van gisteren is dan alleszins een goede lakmoesproef: de wind legt de vinger op de zwakke plekken en haalt de gebouwen eruit die niet (meer) aan de normen voldoen. Dat zien ook de verzekeraars: ‘Bij zo’n zware stormen komen dingen los die op een bepaald moment sowieso zouden zijn losgekomen’, zegt Wauthier Robyns van de verzekeringskoepel Assuralia. ‘Ik herinner mij een zware storm in de jaren 90. In de maanden daarna kregen verzekeraars plots veel minder aangiftes van schade aan huizen.’

Inspiratie op de Filipijnen of in Californië?

‘Als dat nodig blijkt, moeten we de bouwnormen verstrengen’, zegt Van Broeck. ‘We zullen steviger moeten gaan bouwen, zodat structuren hevigere winden kunnen weerstaan. De daken zullen beter bevestigd moeten worden, schuiframen beter verankerd en afscheidingen zullen steviger in de grond vastgezet moeten worden. Alles moet tegen een hogere winddruk bestand zijn.

‘We moeten daarvoor het warm water niet uitvinden: op de Filipijnen of in Californië, waar ze ervaring hebben met extreem weer en orkanen, bestaat alle kennis over hoe we ons daarop kunnen voorbereiden’, zegt Van Broeck. ‘Maar dat zou ook betekenen dat bouwen duurder wordt. Het is belangrijk af te wegen of het sop de kool waard is. We betalen als maatschappij liever de stormschade aan enkele huisjes, dan dat we duizenden huizen verstevigen om dan binnen enkele decennia vast te stellen dat het niet echt nodig was. We moeten dat goed bestuderen.’

Dichter bij elkaar, verder van bomen

Wat ook kan helpen om stormbestendiger te worden, is een herziening van onze ruimtelijke ordening. De grootste uitdagingen doen zich niet in stadscentra en dorpskernen voor, maar in de buitengebieden. ‘Een flatgebouw heeft zelden met stormschade af te rekenen’, zegt Robyns van Assuralia. ‘Waar je die veel vaker ziet, is bij boerderijen of andere gebouwen die alleen in het landschap staan. De wind kan daar met veel meer kracht tegen tekeergaan.’

Bovendien, zegt Van Broeck, ‘hebben we veel van die gebouwen te dicht tegen de bomen gebouwd’. ‘Een boom waait zelden of nooit om op een appartement of op een rijhuis. Altijd gaat het over vrijstaande huizen in het buitengebied. Als we dichter bij elkaar, in een dorp of een stad, zouden gaan wonen, zouden we veel minder problemen met stormschade hebben.’

Van Broeck wijst erop dat vrijstaande huizen ‘op den buiten’ ook om vele andere redenen – mobiliteit, in de eerste plaats – ‘niet de woonvorm van de toekomst zijn’. De betonstop van de Vlaamse regering – die voorlopig weliswaar in het slop zit – kan ook helpen om Vlaanderen tegen stormschade te beschermen.