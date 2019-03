Kapitein Jelte Maan tekent twee jaar langer bij zijn Greenyard Maaseik

De ondertussen 32-jarige Maan maakte in 2008 de overstap van Apeldoorn naar de Limburgse club en heeft zich in die elf seizoenen ontpopt tot kapitein en een waar clubmonument. De receptie-hoekspeler werd in zijn tijd bij Maaseik vijf keer kampioen, won vier keer de beker van België, vijf keer de Supercup en haalde een keer zilver en een keer brons in de CEV Cup.

Op de website schrijft de club bijzonder tevreden te zijn met de verlenging van haar kapitein: “ Jelte, dat is Maaseik ten voeten uit.”

#Newsflash: @jeltemaan and #VCGREENYARDMsk extend their cooperation with two more seasons. Jelte (March 19th 1986, 1m90), playing his 11th season at Maaseik, is a major asset for the team as skipper, captain, frontrunner, club monument,... . Delighted with his extended stay ! pic.twitter.com/yl0vC2Y6si