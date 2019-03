De New Yorkse vastgoedinvesteerder Aby Rosen is de nieuwe eigenaar van de Chrysler Building, zonder twijfel een van Manhattans bekendste wolkenkrabbers. Volgens de Wall Street Journal telde zijn investeringsfonds ...

De New Yorkse vastgoedinvesteerder Aby Rosen is de nieuwe eigenaar van de Chrysler Building, zonder twijfel een van Manhattans bekendste wolkenkrabbers. Volgens de Wall Street Journal telde zijn investeringsfonds samen met een buitenlandse partner 150 miljoen dollar neer voor het gebouw met 77 verdiepingen in Midtown Manhattan, dat sinds de opening bijna negentig jaar geleden voornamelijk kantoorruimte verhuurt.

Een schijntje vergeleken met het bedrag dat ruim tien jaar geleden werd betaald voor de aankoop van het gebouw. Een investeringsfonds dat beheerd wordt door de golfstaat Abu Dhabi had in de zomer van 2008 nog zowat 800 miljoen dollar veil om negentig procent van de aandelen van het gebouw in handen te krijgen.

Rosen (die al verschillende gebouwen in Manhattan bezit, waaronder het Seagram Building, een ontwerp van de Duitse architect Mies van der Rohe) kon een koopje doen omdat het gebouw werd te koop gesteld op een moeilijk moment voor vastgoedeigenaars van kantoren in Manhattan. Er is een overaanbod, en door het verouderde interieur en concurrentie van nieuwe, hypermoderne hoogbouw, zijn de donkere kantoren in het Chrysler Building steeds minder in trek. Omdat het gebouw is geclassificeerd is het bovendien niet eenvoudig om renovatiewerken uit te voeren. Daarnaast moet ook steeds meer worden betaald voor de grond, die toebehoort aan een andere eigenaar.

Wat Rosen van plan is met zijn nieuwe aankoop, is nog niet duidelijk. Architectuurcriticus Paul Goldberger zou graag zien dat de wolkenkrabber wordt getransformeerd tot woontoren, wat eerder ook gebeurde met de Woolworth Building. Hij noemde het gebouw recent nog ‘een van de meest glorieuze architecturale werken ooit gecreëerd, en nog steeds de meest geliefde wolkenkrabbers in New York’.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Stalen spits

De Chrysler Building is dan ook een meesterwerk van art deco, met zijn glanzende stalen spits, gedetailleerde ornamenten in de vorm van auto-onderdelen en indrukwekkende marmeren lobby. Met zijn 319 meter was het gebouw, dat werd geopend in 1930, net geen jaar lang het hoogste ter wereld. Toen kwam de Empire State Building.

Bij verschillende wolkenkrabbers die toen in de steigers stonden, werden de plannen tijdens constructie regelmatig aangepast. De hoogte werd iedere keer wat opgetrokken, om zo de titel van hoogste gebouw ter wereld veilig te stellen, wat door de media werd omschreven als de ‘race naar de hemel’. Hoewel architect William Van Alen dacht dat hij veilig zat met de stalen spits boven het Chrysler Building, die hij lange tijd verborgen hield en op de dag voor de catastrofale beurscrash in 1929 werd geïnstalleerd, werd hij alsnog een hak gezet.

Wanneer de wolkenkrabber de deuren opende, was niet iedereen even enthousiast over het ontwerp, maar door de jaren heen kon het steeds meer harten bekoren. In 2007 stond het gebouw op de negende plek in de lijst met Amerika’s favoriete architectuur, na een uitgebreide rondvraag die werd opgezet door de American Institute of Architects.

Foto: Getty Images

Hoofdkwartier

Het was autobouwer Walter Chrysler, in 1928 door Time uitgeroepen tot man van het jaar, die de constructie van de toren heeft gefinancierd. Het initiële idee kwam van oud-senator William Reynolds, maar hij kwam zonder geld te zitten. Tot halverwege de jaren vijftig was het hoofdkwartier van het automerk (toen samen met Ford en General Motors bij de drie grootste autobouwers van de VS, nu onderdeel van Fiat) ondergebracht in de wolkenkrabber. De toren was echter nooit eigendom van het bedrijf, maar bleef het persoonlijk bezit van Chrysler.

Na zijn dood in 1940 werd het eigendom van zijn familie, die het in 1953 voor achttien miljoen dollar verkocht aan William Zeckendorf. De wolkenkrabber wisselde in de decennia nadien nog een paar keer van eigenaar. In 1997 legde vastgoedinvesteerder Tishman Speyer samen met de Travelers Insurance Group nog 220 miljoen dollar op tafel voor het monument. In 2001 werden 75 procent van de aandelen verkocht aan het Duitse TMW, dat het zeven jaar later aan de hand deed aan het eerdergenoemde investeringsfonds voor niet minder dan 800 miljoen dollar.

Tandarts

Voor een monument dat miljoenen posters, foto’s en postkaarten siert, zijn er in vergelijking maar weinig mensen die de binnenkant van het gebouw al met eigen ogen hebben gezien. De eerste jaren was het observatieplatform op de 71ste verdieping nog vrij toegankelijk, maar na 1945 geraakten toevallige passanten niet verder dan de lobby. Enkel wie er werkte of werd uitgenodigd, lid was van de privéclub die er tot eind jaren zeventig huisde, of een afspraak had bij de tandarts die jarenlang een praktijk openhield net onder de kroon van de wolkenkrabber, kon het gebouw van binnenuit ontdekken.