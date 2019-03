Instaptoets helpt kandidaat-leerkrachten vooruit

Het systeem om kandidaten voor een lerarenopleiding aan een instaptoets te onderwerpen, lijkt zijn vruchten af te werpen. Wie het advies dat voortvloeit uit het examen opvolgt, doet het ook goed tijdens de opleiding. Maar voor wie zichzelf overschat, maakt de test niet veel uit.

Dat blijkt uit een evaluatie van het systeem door de Vlaamse Hogescholenraad. Het afleggen van de test is verplicht, maar het resultaat is niet bindend. Dit betekent dat wie slecht scoort toch kan beginnen aan de opleiding.

Uit het onderzoek blijkt dat de vooropleiding er niet toe doet: een bso-student die goed scoort op de proef zal het er tijdens de opleiding even goed vanaf brengen als een aso-student die bij de instaptoets hetzelfde resultaat haalt.

Wat wel een verschil maakt is zelfoverschatting. Sommige studenten blijken te hoge verwachtingen van hun eigen kunnen te hebben. ‘Deze groep is moeilijk om er uit te selecteren met behulp van een instaptoets’, zo staat in het rapport te lezen.

‘De resultaten van die proef geven wel een goede aanwijzing over hoe de student ervoor staat bij de start van de opleiding, maar zeggen niet alles over de slaagkansen’, concludeert de Vlaamse Hogescholenraad. ‘Bovendien blijkt dat de proef een goede voorspeller is van de behaalde eindresultaten na een jaar studeren. Wie goed scoort, heeft significant meer kans op slagen in het eerste jaar.’

‘Het resultaat voorspelt voor een deel mogelijk studiesucces, maar het studietraject zelf zal dat uiteindelijk bepalen’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. ‘Net daarom is de feedback bij de start en de eventuele remediëring zo belangrijk. De proef toont studenten hoever ze staan en zet hen aan om bij te sturen indien nodig.’