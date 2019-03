Gwyneth Paltrow noemt psychedelica nieuwste gezondheidstrend

Een nieuwe week, een nieuwe bizarre lifestyletip van Gwyneth Paltrow. Dit keer heeft ze in een interview met The New York Times voorspeld dat psychedelica de nieuwste gezondheidstrend zullen worden.

Al sinds Gwyneth Paltrow in 2008 met lifestyleplatform Goop begon, deelt ze regelmatig tips voor een beter seksleven en gezondheidsadvies die bij velen de wenkbrauwen doen fronsen. Die beschuldigen haar ervan dat ze aan ‘pseudowetenschap’ doet en daar zal haar nieuwste uitlating waarschijnlijk weinig aan veranderen.

In een interview met The New York Times zei Paltrow namelijk dat de volgende nieuwe gezondheidstrend psychedelica zullen worden, drugs die hallucinaties kunnen opwekken. 'Ik denk dat psychedelica een invloed kunnen hebben op je gezondheid en geestelijk welbevinden', zei ze daarover. 'Er is onmiskenbaar een link tussen je in een dergelijke toestand bevinden en verbonden zijn met een ander universeel kosmisch iets.'

'Angstaanjagend'

Zelf heeft Paltrow naar eigen zeggen nog geen psychedelica gebruikt. In het interview noemt ze dat 'een angstaanjagend idee', maar ze zegt wel dat ze gefascineerd is door de effecten die drugs zoals lsd kunnen hebben. Ook het middel ibogaïne is al op haar radar verschenen, dat zou gewonnen worden uit de wortel van een plant die in het Afrikaanse land Gabon groeit.

Hoewel het bijzonder vreemd is dat ze illegale drugs lijkt aan te raden, is er dit keer wel een wetenschappelijke basis voor. Zo toonde een recente studie van de University of California aan dat lsd en MDMA de groei stimuleren van verbindingen tussen hersencellen, wat zou helpen tegen depressie en verslaving.