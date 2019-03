Sergio Ramos toont zich een echte kapitein op Twitter: “Gele kaart in Amsterdam was grote fout”

Sergio Ramos heeft zich op Twitter een ware kapitein getoond en antwoorden verschaft op de vragen die de ronde doen over het geteisterde Real Madrid. “De recente gebeurtenissen zijn desastreus en we willen ons niet verstoppen. Als spelers zijn we verantwoordelijk en ik als kapitein meer dan wie dan ook”

In zes dagen tijd kon Real Madrid een kruis maken over de titel, de bekerambities opbergen en lagen ze uit de Champions League. Geen platte prijs dus voor de Koninklijken dit jaar. Sergio Ramos, de kapitein van de ploeg, heeft op twitter gereageerd op de vele vragen die circuleren. “Als voetballers willen we vooral de prestaties voor zich laten spreken, maar dat lukt niet dit seizoen. De recente gebeurtenissen zijn desastreus en ik verstop me niet. Wij verstoppen ons niet. Als spelers zijn we hoofdzakelijk verantwoordelijk en ik, als kapitein, meer dan wie dan ook”, begint Ramos zijn betoog.

Meteen gaf hij een antwoord op zijn schorsing in de Champions League. “Was de gele kaart in Amsterdam een fout? Het was absoluut een fout en ik neem de schuld 200% op me.” Over de documentaire die werd opgenomen toen Real Madrid werd uitgeschakeld door Ajax zei hij dat er bepaalde verplichtingen zijn waar hij zich aan moest houden en dat hij niet had gedacht dat de wedstrijd zich op die manier zou ontplooien. “De opnames werden tijdens de wedstrijd dan ook geleidelijk aan teruggeschroefd”, verklaart Ramos.

Over spanningen achter de schermen is Ramos dan weer kort. “Wat in de kleedkamer wordt besproken, blijft in de kleedkamer.”