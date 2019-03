Boeings van Tui blijven vliegen

Reisorganisatie Tui blijft tot nader order toestellen van het type Boeing 737 Max-8 gebruiken. Ook na de vliegtuigcrash van een dergelijk toestel dit weekend ziet het bedrijf geen reden om de toestellen aan de grond te houden.

Dat zegt woordvoerder Piet Demeyere. ‘Op basis van de situatie bij ons is er geen enkele reden om te twijfelen’, zegt Demeyere. Hij zegt dat Tui alleen ‘de positiefste ervaring’ heeft met de 737 Max-8.

Hij zegt wel dat er via het moederbedrijf Tui rechtstreekse contacten zijn met de luchtvaartautoriteiten en Boeing. Als daar wordt geoordeeld dat er toch maatregelen nodig zijn, dan zal Tui het standpunt herzien, klinkt het. Tui België beschikt sinds vorig jaar over vier 737’s van het type Max-8. Het eerste werd in januari vorig jaar geleverd, de drie andere later op het jaar.

In een reactie aan het persagentschap Belga zegt Demeyere nog dat er voor passagiers geen reden is om hun vlucht om te boeken. Als iemand dat wel doet, wordt dat gezien als een reguliere aanpassing en zijn omboekingskosten van toepassing.