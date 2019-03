CD&V trekt vandaag het communautaire blik open. Maar de soep wordt pas over vijf jaar opgediend. Ten vroegste. De christendemocraten lanceren op de site van De Standaard het voorstel om de komende vijf jaar in het Vlaams Parlement een consensus te zoeken voor een nieuwe staatshervorming in 2024. CD&V wijst daarmee naar de formule uit 1999 toen het Vlaams Parlement vijf resoluties goedkeurde die de krijtlijnen van een latere staatshervorming moesten vormen.

Jan Jambon: ‘Waarom wachten tot 2024?’ Foto: belga

CD&V-methode valt op koude steen

Een handige manier om het thema, waarop vooral de N-VA probeert te scoren, nu al te parkeren nog voor de echte kiesstrijd is losgebarsten. Tegelijk brengt de partij toch nog eens in herinnering - voor intern gebruik en voor de kiezer - dat ze ook nog altijd echt Vlaams is, maar tegelijk een bestuurspartij die het land niet in onbestuurbaarheid zal storten. Iets waar de N-VA al mee dreigde. Daarmee lijkt het voornaamste doel van het voorstel bereikt, want politieke medestanders ervoor heeft CD&V niet.

‘Waarom nog wachten?’, reageert Jan Jambon, kandidaat-premier voor de N-VA, op Radio 1. ‘Too little too late. De mankementen van ons staatsbestel moeten onmiddellijk aangepakt worden en niet binnen tien jaar. Met confederalisme lossen we de onbestuurbaarheid eindelijk op.’ Het is wel diezelfde N-VA die vijf jaar geleden haar eis tot confederalisme in de koelkast stopte, omdat er in België geen meerderheid was voor het confederale model dat ze voorstaat. Die meerderheid is er vandaag nog altijd niet.

Maar ook Groen vindt wat CD&V voorstelt maar niks. ‘We onderhandelen beter onmiddellijk aan één Belgische tafel’, reageert Kristof Calvo, fractieleider voor Groen in de Kamer. ‘Een nieuwe staatshervorming onderhandel je niet op een Vlaams eiland. Als er een nieuwe staatshervorming komt, moet die gaan over meer samenwerking en niet over een verdere splitsing van het land.’

Patrick Dewael: ‘Geen prioriteit.’ Foto: Luc Daelemans

‘Een staatshervorming staat bij ons helemaal onderaan de prioriteiten’, zegt Patrick Dewael, fractieleider voor Open VLD. ‘Als je daaraan al zou denken, is wat CD&V voorstelt zeker niet de juiste formule. Je moet dat onmiddellijk doen in overleg met de Franstaligen.’ Hij herinnert er bovendien aan dat in de jaren negentig in het Vlaams Parlement grote eensgezindheid was over de resoluties, maar de soep veel minder heet werd gegeten.

Van confederalisme tot herfederalisering

Niet alleen de methode leidt tot onenigheid, ook inhoudelijk zitten de Vlaamse partijen op een heel andere lijn. De N-VA predikt het confederalisme, terwijl Open VLD en Groen net voorstander zijn om bepaalde bevoegdheden opnieuw de herfederaliseren. Groen lanceert vandaag haar communautaire voorstellen in Het Laatste Nieuws. Daarin pleit de partij onder meer voor de afschaffing van de Senaat, iets wat de N-VA ook wil, maar ook voor één klimaatminister en een federale kieskring. De omgekeerde beweging die de N-VA dus maakt.

Ook Open VLD vindt dat bepaalde bevoegdheden terug naar het federale niveau mogen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block pleitte vorig jaar nog voor een herfederalisering van de gezondheidszorg. Hoewel in het partijprogramma nu staat dat herfederalisering geen taboe mag zijn, is dat zeker niet de weg die de CD&V-top wil volgen.

Joëlle Milquet: ‘Non.’ Foto: belga

Franstaligen zeggen resoluut njet

In het droomscenario van CD&V zouden de Franstaligen parallel dezelfde oefening houden, waarna de twee eisenpakketten in de Senaat gekneed worden tot een blauwdruk voor een volgende staatshervorming. ’Wij focussen alleen op het sociaal-economische en spreken nu niet over een staatshervorming’, zegt Christophe Cordier, woordvoerder van MR. ‘Non’, maakt Joëlle Milquet, de Brusselse CDH-lijsttrekker voor de Kamer, haar naam waar.

Grondwet voor herziening vatbaar?

De vraag is sowieso of stukken van de Grondwet nog voor herziening vatbaar verklaard zullen worden. Het is zo goed uitgesloten dat artikel 195 van de Grondwet, hét artikel om de hele Grondwet open te zetten, voor herziening vatbaar wordt verklaard. De komende dagen moet wel duidelijk worden of in de Kamer wel een meerderheid gevonden kan worden om een lijst van bepaalde grondwetsartikelen te laten herzien.

Zowel de N-VA als Groen zijn bijvoorbeeld voor een afschaffing van de Senaat. Ook voor Open VLD mogen artikelen die leiden tot een ‘staatsvermindering’, waaronder die over de Senaat, herzien worden.

Als een of meerdere artikelen van de Grondwet voor herziening vatbaar wordt verklaard, dan wordt het parlement automatisch ontbonden waarna veertig dagen later verkiezingen plaatsvinden. Als er geen artikelen van de Grondwet voor herziening vatbaar worden verklaard, kan het parlement langer doorgaan. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) voert daarover deze week consultaties met de verschillende fracties. Hij ziet deze week ook ontslagnemend premier Charles Michel (MR) over de verdere werking van het parlement.