Michael Matthews herstelt van hersenschudding, ploegmaat Tusveld moet geopereerd worden

De Nederlandse wielrenner Martijn Tusveld van Team Sunweb heeft zondag bij een valpartij in de eerste etappe van Parijs-Nice zijn kaak gebroken. De 25-jarige Nederlander moet geopereerd worden. Teamgenoot Michael Matthews hield aan zijn valpartij een hersenschudding over.

Volgens teamarts Camiel Aldershof gaat het gezien de omstandigheden relatief goed met de renners. Tusveld heeft zijn kaak gebroken en moet in het ziekenhuis blijven voor een operatie, meldde de teamarts.

“Matthews hield aan de crash een hersenschudding over. In het ziekenhuis bleek dat hij niets heeft gebroken”, zei Aldershof. De Australiër blijft de nacht in het ziekenhuis.

Roy Curvers liep een kneuzing aan zijn rechterhand op, maar uit onderzoek bleek dat hij niets gebroken heeft. Maandagochtend bekijkt de ploeg of hij kan starten in de tweede etappe.

Onze landgenoot Jasper De Buyst houdt aan zijn valpartij in de openingsrit een breuk in het schouderblad over. Zijn voorjaar is voorbij. De renner van Lotto Soudal kwam hard ten val, probeerde nog verder te fietsen, maar moest uiteindelijk opgeven. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar een breuk in zijn linkerschouderblad werd vastgesteld.

