Lotto-Soudal verliest met Jasper De Buyst tweede pion in voorjaar, onderzoek moet ernst van blessure vaststellen

Jasper De Buyst houdt aan zijn valpartij in de openingsrit van Parijs-Nice een breuk in het schouderblad over. Zijn voorjaar is voorbij. Een CT-scan moet uitwijzen of ook het sleutelbeen en rib(ben) gebroken zijn.

De Buyst kwam hard ten val, probeerde nog verder te fietsen, maar moest uiteindelijk opgeven. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar een breuk in zijn linkerschouderblad werd vastgesteld. Dat meldt zijn team Lotto Soudal. De Buyst keert nu terug naar België voor verder onderzoek. Een operatie is niet nodig, de breuk moet vanzelf herstellen. Een CT-scan moet uitwijzen of ook het sleutelbeen en rib(ben) gebroken zijn.

So OMW home after 1st stage Paris Nice. Not what I hoped for but hey that's cycling! Sh*t to miss the opportunity to create a good band with @CalebEwan and even more sh*t to miss the classics. Couple of days off and we'll set up a new plan! @Lotto_Soudal @coachwiggins — Jasper De Buyst (@JasperDeBuyst) 10 maart 2019

Eerder verloor Lotto Soudal met Jelle Wallays al een belangrijke pion in de voorjaarskern. Wallays kwam in januari ten val in de Ronde van San Juan. De West-Vlaming brak toen enkele tanden en liep een hersenschudding op. Verwacht werd dat de renner snel zou kunnen hervatten, maar uiteindelijk stond hij langer aan de kant dan voorzien en hervatte hij pas vorige week de eerste trainingen in open lucht. Zijn rentree in het peloton is pas eind april voorzien, wellicht in de Ronde van Romandië.