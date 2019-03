Beverly Hills 90210-acteur Jed Allan gestorven

Slechts enkele dagen na het overlijden van Luke Perry is opnieuw een lid van de cast van de serie Beverly Hills 90210 overleden. Dit keer gaat het om een van de minder prominente acteurs.

Acteur Jed Allan is op 84-jarige leeftijd overleden, maakte zijn zoon Rick Brown bekend op Facebook. Allan speelde in de serie de rol van Rush Sanders, de vader van de tiener Steve Sanders (vertolkt door Ian Ziering).

‘Het is zo triest te horen dat we nog een 90210-collega hebben verloren’, schrijft Ziering op Instagram. ‘Het was leuk met hem te werken. Hij zal gemist worden.’

Allan speelde ook in series zoals General Hospital, Lassie en California Clan.

Op 4 maart was Beverly Hills 90210-acteur Luke Perry overleden op 52-jarige leeftijd. Hij vertolkte Dylan McKay in de show.