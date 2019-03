Nieuw akkoord over Brexit blijft uit, ondanks ‘cruciale stemming’ morgen

Amper een dag voor het Britse parlement opnieuw moet stemmen over de Brexit, is premier Theresa May er nog steeds niet in geslaagd een nieuw echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te sluiten. Berichten in Britse media dat May er daarom aan denkt de uitslag van die stemming te zullen beschouwen als een ‘tijdelijk advies’, worden door Downing Street ontkend.

Nadat een weekend vol onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen doorbraak hadden opgeleverd, nam May zondagavond laat telefonisch contact op met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Zij spraken af om de onderhandelingen voort te zetten, al zal May daarvoor voorlopig niet zelf afzakken naar Brussel.

De Britse premier wil zo alles op alles zetten om dinsdag toch nog een nieuw echtscheidingsakkoord te kunnen presenteren aan het Britse parlement. Haar vorige akkoord werd medio januari namelijk weggestemd, in wat toen een verpletterende nederlaag voor de politica was.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de Europese Unie, laat duidelijk verstaan dat het probleem zich situeert in het Verenigd Koninkrijk, waar May moet maken dat de volksvertegenwoordigers instemmen met het eerder onderhandelde akkoord. Want Brussel is weinig bereid om nieuwe toegevingen te doen.

In Londen daarentegen blijft commotie heersen over de zogenoemde backstop, het ‘vangnet’ dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden bij een harde Brexit. De Britten willen de keiharde garantie dat die backstop tijdelijk is en dat de Britten er na een soort opzegtermijn zelf uit kunnen stappen.

Nieuw fiasco?

Draait de stemming van dinsdag uit op een nieuw fiasco voor May, dan kunnen de Britse parlementsleden zich woensdag uitspreken over een (door velen gevreesde) Brexit zonder akkoord, en, indien ook dat verworpen wordt, donderdag over een uitstel van de uittredingsdatum.

De Britse tabloid The Sun meldt dat May eraan denkt de stemronde van dinsdag in het Britse Lagerhuis niet langer te beschouwen als een ‘meaningful vote’, maar als een ‘tijdelijk advies’. Dat wordt door Downing Street formeel ontkend. ‘De stemming van dinsdag gaat door zoals gepland, net zoals de twee andere stemmingen die voor woensdag en donderdag op de agenda staan’, meldt een woordvoerder van May aan Reuters. ‘De premier blijft zich volop inzetten om de Brexit waar te maken.’

Zenuwachtigheid

Met nog amper twee weken te gaan tot 29 maart, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk in principe uit de Europese Unie stapt, blijft de zenuwachtigheid over een ‘no deal’ in Brusselse kringen zienderogen toenemen. Het Europees Parlement buigt zich deze week bijvoorbeeld over teksten die de chaos moet vermijden indien er geen akkoord bereikt wordt over de Brexit. Het gaat onder meer over noodmaatregelen bij reizen, transport, sociale zekerheid of visserij. Die maatregelen zullen in de tijd beperkt zijn en unilateraal door de EU worden aangenomen, met als voorwaarde dat het VK gelijkaardige maatregelen aanneemt.

Premier Charles Michel (MR) trekt dinsdag dan weer naar Berlijn voor een onderhoud met bondskanselier Angela Merkel. De Brexit staat er uiteraard hoog op de agenda.