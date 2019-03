Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet krijgen steun van Sport Vlaanderen

Hanne en Stijn Desmet zullen op financiële steun kunnen rekenen van Sport Vlaanderen. Hierdoor kunnen beide shorttrackers ongestoord toewerken naar de Olympische Winterspelen van 2022.

“Dit betekent dat zij zich professioneel kunnen voorbereiden op de komende seizoenen”, reageerde bondscoach Pieter Gysel. “Ze hoeven er geen baantje bij te nemen om rond te komen of hun spaargeld aan te spreken.”

Hanne en Stijn Desmet presteerden de voorbije dagen degelijk op het WK in Sofia. In het eindklassement eindigden ze respectievelijk als tiende en zeventiende. Gysel blikt met een tevreden gevoel op het toernooi terug, maar ziet nog ruimte voor verbetering. “We spelen mee, daar ben ik blij om. Stijn heeft bijna elke race de goede strategie toegepast. Natuurlijk loopt dat niet altijd zoals gepland. Hanne laat nog wel eens een heel goede kwartfinale volgen door een mindere halve finale. Dat is jammer. Maar ze heeft laten zien dat ze het kan.”