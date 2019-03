Wat te doen bij twijfels over uw ticket voor Post Malone?

Tele Ticket Service heeft een tweehonderdtal tickets geblokkeerd voor het optreden van Post Malone vanavond in het Sportpaleis, omdat die aan de man werden gebracht op illegale doorverkoopsites. Wie op zo’n site een kaartje kocht, zal aan de ingang een hele procedure moeten doorlopen om toch nog binnen te kunnen. Iedereen met twijfels over zijn ticket wordt daarom aangeraden ‘zeker op tijd te komen’.

Tele ­Ticket Service, dat de kaartjes verkoopt voor de zalen van de Sportpaleis Groep, maakte afgelopen donderdag bekend dat het voortaan alle mensen die hun ticket niet kochten via een officieel kanaal, maar via een doorverkoopsite, aan de ingang zullen tegenhouden.

Voor het optreden van Post Malone van maandagavond gaat het om ‘een tweehonderdtal tickets’ waarvan de barcodes uiteindelijk werden geblokkeerd, omdat ze werden aangeboden via doorverkoopsites als Viagogo, vertelt Stefan Esselens, de ceo van Tele Ticket Service, aan De Standaard.

‘De vraag is natuurlijk of er zich vanavond ook effectief tweehonderd gedupeerden zullen aanmelden. Misschien besparen sommige fans zich de moeite en blijven ze thuis, of misschien hebben niet alle op illegale sites aangeboden tickets een koper gevonden.’

Klacht indienen

Al is er niet meteen een reden voor bezitters van een illegaal doorverkocht ticket om niet meer af te zakken naar het optreden van Post Malone. Tele Ticket Service voorzag namelijk in een procedure waardoor ook zij toch nog van het concert zullen kunnen genieten. ‘Gedupeerden krijgen de kans om ter plekke een ­geldig ticket te kopen. Nadien zullen ze worden begeleid bij het indienen van een klacht. We weten bijvoorbeeld dat kredietkaartmaatschappijen terugbetalingen uitvoeren als wij daar een attest voor uitschrijven. We gaan ons er dus ook niet in dertig seconden vanaf maken. We willen de concertgangers ook enquêteren over waar ze hun tickets precies kochten.’

Een procedure die toch wat voeten in de aarde heeft, geeft Esselens toe. ‘Daarom dat we iedereen met twijfels over zijn of haar ticket zeker aanraden om vanavond op tijd af te zakken naar het Sportpaleis. Wie pas om negen uur aan de ingang staat, en daarna nog de hele procedure moet doorlopen, riskeert het begin van het optreden te zullen missen, ook al hebben we extra personeel voorzien aan de kassa’s. De deuren van het Sportpaleis gaan gelukkig al om half zeven open. Iedereen met twijfels maakt daar maar beter gebruik van.’

Wat met Ticketswap?

De afgelopen dagen werd Tele Ticket Service naar eigen zeggen gecontacteerd door een negentigtal mensen die zich zorgen maken over hun concerttickets, omdat ze die niet via de officiële kanalen hadden gekocht. Toch hoeft niet iedereen in dat geval nu te vrezen met een geblokkeerd ticket opgezadeld te zitten. Zo heeft Tele Ticket Service de tickets die via Ticketswap van eigenaar zijn verwisseld, niet laten blokkeren.

'De tickets die op Ticketswap staan, worden doorverkocht door mensen die een erg goede reden hebben om dat te doen, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn. Zij kunnen voor hun ticket ook geen hogere bedragen vragen dan de ticketprijs', legt Esselens uit. 'Dat is van een totaal andere orde dan doorverkoopsites, die grote partijen opkopen en met winst weer op de markt brengen. Toch opereert Ticketswap eigenlijk ook in de grijze zone, omdat de extra fee die zij in rekening brengen naar de letter van de Belgische wet ook niet legaal is. Maar we gedogen hun activiteiten dus, en hebben in het verleden zelfs al contact met hen gehad.'