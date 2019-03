Slimste mens ter wereld beboet voor sluikreclame

De tv-zender Vier heeft twee keer de Vlaamse reclameregelgeving overtreden in het programma De slimste mens ter wereld. Daarvoor moet Vier boetes van 20.000 en 10.000 euro betalen. De grootste boete krijgt de zender omdat hij de programmamakers een sponsorend biermerk te nadrukkelijk in beeld liet komen.

Dat meldt de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). In een filmpje tijdens de ronde ‘Open Deur’ in de populaire quiz kwamen in de uitzending van 25 oktober 2018 flesjes van verschillende biermerken in beeld. Een flesje van het merk Hapkin kwam daarbij veel langer en prominenter in beeld. Dat merk wordt gemaakt door Alken-Maes, dat ook sponsor was van De slimste mens ter wereld.

Bewuste keuze

Uit het onderzoek van de regulator bleek dat de keuze voor Hapkin een bewuste redactionele keuze was, rekening houdend met de belangrijke sponsorovereenkomst.

Oorspronkelijk zouden de programmamakers een biermerk van een concurrent in het filmpje hebben willen gebruiken, maar de zender zou zelf uitdrukkelijk gevraagd hebben om dat te veranderen naar het merk van de sponsor. En dat mag volgens het Vlaamse mediadecreet niet. Bij gesponsorde programma’s mag de inhoud niet op zo’n manier door de sponsor worden beïnvloed, dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast.

De VRM is van oordeel dat SBS België, het bedrijf boven Vier, het mediadecreet met de voeten heeft getreden en legt daarom een boete van 20.000 euro op.

Aldi

De zender ging bovendien nog eens in de fout. Tijdens de uitzending van De slimste mens ter wereld op 11 december 2018 werd een sponsorboodschap van Aldi uitgezonden die niet in overeenstemming was met hetzelfde mediadecreet.

Een sponsorvermelding mag niet rechtstreeks aansporen tot de levering tegen betaling van goederen of diensten. Vier ging daartegen in de fout, met een boete van 10.000 euro als gevolg.

De zender legt zich neer bij de boetes en zal de zaak verder intern opvolgen, zegt woordvoerder Kristof Demasure.