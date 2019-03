De twee Belgische vrouwen van IS-strijders die in Syrië zitten en willen terugkeren naar ons land, hebben een interview gegeven aan persagentschap Reuters. De vrouwen en hun kinderen zitten al anderhalf jaar vast in een kamp in Syrië en zeggen in de video hierboven dat ze geen gevaar zijn voor ons land.

De terugkeer van de vrouwen en hun kinderen was ons land vorig jaar bevolen. Eind februari besliste het Brusselse hof van beroep dat ons land toch niet alles in het werk moest stellen om hen terug te halen. Dat betekent niet dat België zijn pogingen staakt om kinderen onder de tien jaar te repatriëren. Volgens Reuters zijn er in Syrië nog 17 Belgische vrouwen en 32 kinderen.