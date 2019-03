Doodsbedreigingen en levenslang stadionverbod voor man die veld bestormde om voetballer in Championship klap te verkopen

De man die zondag tijdens de Championship-wedstrijd tussen Birmingham en Aston Villa (0-1) het veld opstormde en Villa-aanvoerder Jack Grealish aan klap gaf, heeft van Birmingham een levenslang stadionverbod gekregen. Dat heeft de club maandag gemeld.

In St. Andrews, het stadion van Birmingham, rende in de tiende minuut een man met een pet het veld op. Hij liep naar Grealish, die met de rug naar de aanvaller stond, en gaf de middenvelder een mep in het gezicht. De aanvoerder van Aston Villa werd nadien rechtop geholpen door spelers van beide teams en kon de wedstrijd voortzetten. Grealish scoorde in de tweede periode zelfs de winning goal.

Doodsbedreigingen

De politie arresteerde de agressor, een zekere Paul Mitchell, die een nacht in de cel doorbracht. Maandag moet hij zich voor het gerecht in Birmingham verantwoorden maar de familie van Mitchell vreest voor de veiligheid van de man nadat hij al enkele doodsbedreigingen ontving.

“We hebben telefoontjes gekregen van mensen die doodsbedreigingen tegen hem hebben uitgesproken”, vertelde een familielid aan de Mirror. “Eentje zei: ‘We komen na de wedstrijd, we gaan je huis in brand steken’. Zijn familie maakt zich zorgen. We waren allemaal aan het kijken en niemand kon geloven wat hij deed: hij is luid en niet van de slimsten, maar dit was volkomen gestoord.”

Foto: Photo News

Foto: Action Images via Reuters