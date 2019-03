De storm heeft zondag lelijk huisgehouden in ons land. Dat was te merken aan de vele bomen die zijn geknapt. Op de beelden hierboven kunt u zien hoe een vrouw in Hemiksem het moment kon vastleggen dat een boom omviel tegen een huis. Inwoners in Wuustwezel filmden dan weer hoe een boom, mét wortels, volledig uit de grond kwam.