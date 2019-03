Greg Van Avermaet voert CCC aan in Tirreno-Adriatico en ziet “enkele kansen”

CCC begint woensdag met Greg Van Avermaet als kopman aan Tirreno-Adriatico. Dat heeft de wielerformatie maandag laten weten. Ook Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck verschijnen in Italië aan de start.

“Ik geniet er altijd van om Tirreno-Adriatico te rijden”, verklaart Van Avermaet, die in 2016 de eindzege veroverde. “Ik heb hier goede herinneringen met eind- en ritwinsten en wil deze reeks ook bij CCC voortzetten. De ploegentijdrit op de eerste dag wordt meteen belangrijk, ik hoop dat we dan met een goede prestatie kunnen starten. Ik denk dat er voor mij ook later nog enkele kansen volgen.”

Selectie CCC: Joey Rosskopf (VSt), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (BEL), Gijs Van Hoecke (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL), Guillaume Van Keirsbulck (BEL), Lukasz Wisniowski (Pol)