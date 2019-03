David Goffin gaat na nieuwe teleurstelling in Arizona op zoek naar vertrouwen

David Goffin (ATP 21) zal deze week in actie komen op de Challenger in Phoenix (hard/162.480 dollar). Het toernooi stond niet op de planning van de Luikenaar, maar Goffin wil er de goede vorm weer te pakken krijgen.

Goffin sneuvelde zondag nog op het toernooi van Indian Wells, na een nederlaag in de tweede ronde tegen de Servische qualifier Filip Krajinovic (ATP 113). De Belg, die sinds kort de Zweed Thomas Johansson als trainer heeft, wil het tij keren en hoopt in de Verenigde Staten het nodige vertrouwen op te doen.

In Phoenix is Goffin het eerste reekshoofd. De Luikenaar is in de eerste ronde vrij, en treft nadien de Italiaan Luca Vanni (ATP 150) of de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 111). Ruben Bemelmans (ATP 145), de andere Belg in actie, kijkt in de eerste ronde de Rus Evgeny Donskoy (ATP 122) in de ogen.