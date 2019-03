Filosofe Alicja Gescinska op Europese Open VLD-lijst

De 37-jarige Belgisch-Poolse filosofe en schrijfster Alicja Gescinska stapt in de politiek. Ze krijgt de derde plaats op de Europese lijst van de Vlaamse liberalen, na Guy Verhofstadt en Hilde Vautmans.

Alweer pakt Open VLD uit met een (vrouwelijk) wit konijn: Alicja Gescinska, bekend als filosofe, schrijfster en presentatrice van het Canvas-programma Wanderlust, staat op de derde plaats van de Europese lijst. Vandaag heeft Open VLD drie Europarlementsleden (Guy Verhofstadt, Hilde Vautmans en Lieve Wierinck), dus in principe is de derde plaats een verkiesbare plek.

Gescinska is geboren in Warschau (Polen), haar ouders beslisten het land te verlaten toen ze zeven was. Na een kort verblijf in een asielcentrum settelde het gezin zich in Lede.

In 2011 publiceerde Gescinska haar eerste boek De verovering van de vrijheid, dat in liberale kringen toen al gretig gelezen werd. Haar debuutroman Een soort van liefde (2017) won de debuutprijs. De filosofe laat geregeld van zich horen in de publieke opinie.

Lijsttrekker Guy Verhofstadt is uitermate verheugd met de stap van Alicja Gescinska. 'Dat zij haar ervaring wil delen met de Europese liberalen en haar schouders onder ons project wil zetten, is geweldig nieuws. Haar perspectief van buitenaf is iets waar Europa deugd van zal hebben.'