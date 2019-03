Knack Roeselare haalt met Dennis Deroey beste libero van België binnen: “Leuk om nog te kunnen meemaken op mijn 32ste”

Libero Dennis Deroey (Lindemans Aalst) komt vanaf volgend seizoen in actie voor Knack Roeselare. Roeselare haalt met Deroey niet alleen een erg ervaren speler binnen, maar ook de beste libero die België heeft op dit moment. Hij wordt de vervanger van Stijn Dejonckheere die na de bekerfinale bekendmaakte dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is bij de bekerwinnaar.

Deroey (31) geldt als de beste libero van België. In het verleden speelde hij al voor Averbode, Puurs, Maaseik, Halen, Düren (Duitsland) en Antwerpen en afgelopen zomer werd hij samen met Martijn Colson voor het eerst Belgisch kampioen beachvolleybal.

Deroey speelt momenteel bij Lindemans Aalst waar hij nog tot eind dit seizoen een contract heeft. Daarna trekt hij dus voor twee seizoenen naar Knack Roeselare. “Het was al heel lang aan het rondgaan, zelfs al van voor we hadden samengezeten. Daarom hebben we met beide clubs beslist om de overstap meteen bekend te maken. Zo konden we vermijden dat er dingen gezegd zouden worden die niet kloppen”, zegt Deroey. “Beide clubs en ikzelf zijn professioneel genoeg om daarmee om te gaan en nu kan ik me de rest van het seizoen nog 100% geven voor Lindemans Aalst. Ik ga dan ook veel liever met een titel naar Roeselare.”

“Ik word 32 dus het is sowieso leuk om naar Roeselare te gaan en misschien zelfs Champions League te spelen. Dat zal wel van de play-offs afhangen. Voor mij is dit sportief een stap hogerop en dat is leuk om nog te kunnen meemaken”, blikt Deroey vooruit.