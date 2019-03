Chef-kok Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens sloten eind vorig jaar de deuren van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan. Vandaag verwelkomen ze de eerste gasten in hun nieuwe zaak op ’t Zand in Brugge, L.E.S.S. by Hertog Jan***. De keuken is open van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, op de kaart staan gerechten die geïnspireerd zijn door smaken vanuit de hele wereld. Boudens en De Mangeleer laten de dagelijkse leiding van de keuken in handen van chef Ruige Vermeire. Voor het interieur van hun nieuwe restaurant, met een keukentoog waar plaats is voorzien voor zeventien personen, werd een beroep gedaan op Another Office.