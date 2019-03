Hij vroeg meermaals of we er nog wel waren wanneer de lichten tussen de nummers door even uitdoofden, maar Anderson Paak mocht gerust zijn: niemand wilde het feestje vroegtijdig verlaten. Zelfs niet wanneer hij halverwege de show voor een zwoelere, rustigere aanpak ging.

Rustig en zwoel, ook dat is Anderson Paak. De Californische rapper staat nog net niet op het niveau van maatje Kendrick Lamar, qua stijlinvloeden hoeft de 33-jarige ster zeker niet onder te doen. Funk, soul, r&b: het kon en kwam allemaal. Het leek wel alsof de Schelde een uur lang doorheen het zonnige Los Angeles stroomde.

Bovendien drumt en danst hij minstens even goed als hij rapt. Dat etaleerde hij maar al te graag in een net niet uitverkochte Lotto Arena, waarbij het publiek extatisch reageerde op het zien van zo veel talent - zelfs een moonwalk werd op gejuich onthaald in het weekend waarin Leaving Neverland op televisie werd uitgezonden.

Afgelopen zomer op Rock Werchter hoefde Paak de overwinning slechts binnen te koppen nadat de Rode Duivels in de kwartfinales van het WK voetbal Brazilië naar huis trapten. Deze keer moest hij wel eigenhandig het spel maken. De aftrap gaf hij vanachter zijn geliefde drumstel met de slagzin ‘yes lawd’, een prijs-de-heer die hij in totaal twaalf keer zou slaken.

Met dank aan The Free Nationals

Rookkanonnen en vlammenwerpers waren een aanzet, maar het was een opruiend ‘Bubblin’ dat de zaal pas echt in lichterlaaie zette. Paak deinsde er niet voor terug om iedereen een aansteker (of in tijden van antirookcampagnes in concertzalen: een smartphone) in de lucht te laten steken of de twee helften van het publiek om het hardst te laten bouncen. Hij twijfelde even om te crowdsurfen, maar bleef wijselijk op het podium staan: ‘I’m too old to act childish.’

Een feestje was waar iedereen voor gekomen was, en Anderson Paak zette maar wat graag een party met een grote 'p' in. De 'p' ook van P-funk, als het van toetsenist Ron Tnava Avant afhing. Hij fungeerde als leider van Paaks band The Free Nationals en ontpopte zich achter zijn keys en vocoder tot een eigentijdse George Clinton. In tegenstelling tot bij Kendrick Lamar mocht de band hier wel gezien worden. En terwijl de frontman liever op zijn trommels mepte dan bindteksten verzorgde, kon er toch een woord van dank af voor zijn band, 'de enige met wie ik ooit gespeeld heb'. Hij verliet spontaan het podium om hen het vorig jaar zonder Paak uitgebrachte ‘Beauty & Essex’ te laten spelen.

Eerbetoon aan Mac Miller

Daarna ging het tempo verder naar beneden en verslapte de aandacht ook wat, om weer op te veren in een snel en strak ‘Put me through’, waarin Paak met een verblindende glimlach opnieuw zijn drumtalent toonde. Na het zwoele ‘Suede’ van zijn andere band Nxworries - een piek in het aantal ‘Yes lawds!’ - was het tijd voor een slotoffensief met bommetje ‘Come down’ en zomerhit ‘Tints’. Voorprogramma Tayla Parx werd op het podium uitgenodigd en je kreeg spontaan spijt dat je die zonnebril toch had thuisgelaten.

In het opruiende ‘Am I wrong’ was het een laatste keer dansen geblazen onder een explosie aan confetti - een compensatie voor al die afgelaste carnavalsstoeten? - en afsluiter ‘Dang!’ was een mooi eerbetoon aan de vorig jaar overleden rapper en maatje Mac Miller. Hij was aanwezig op het bandje dat meeliep en op een grote foto van de twee samen. Gepast, en allerminst melig. En zo krulde Paak het laatste schot op doel netjes binnen.

Anderson .Paak & The Free Nationals, gezien in de Lotto Arena op 10 maart.