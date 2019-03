NBA. Basketbalfans vallen van hun stoel door waanzinnige dunk, koplopers Golden State en Milwaukee laten zich verrassen

Philadelphia heeft zondag in de Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie (NBA) Indiana geklopt met 106-89. Door de zege stijgt het team uit Pennsylvania naar de derde stek in de Eastern Conference. Koplopers Golden State en Milwaukee verloren, maar blijven eerste.

Philadelphia kon weer rekenen op Joel Embiid, die acht wedstrijden aan de kant stond met een pijnlijke knie. De 24-jarige Kameroener hielp zijn ploeg met zijn 49e ‘double double’ (33 punten en 12 assists) van het seizoen aan de winst. Ook Tobias Harris (16 ptn) en Ben Simmons (15 ptn) hadden hun aandeel in de zege. Philadelphia komt door de zege op de derde plaats in het oosten, met 42 overwinningen tegen 25 nederlagen. Alleen Milwaukee (50/17) en Toronto (48/19), beiden al zeker van een ticket voor de play-offs, doen beter. Milwaukee verloor tegen San Antonio (121-114), terwijl Toronto het haalde van Miami (104-125).

Phoenix zorgde voor een stevige verrassing. De hekkensluiter in het westen haalde het van koploper Golden State met 115-111. Devin Booker blonk in het winnende kamp uit met 37 punten, 11 assists en 8 rebounds. Golden State (42/21) blijft de Western Conference wel aanvoeren, Phoenix (16/52) staat helemaal in de kelder.

Het hoogtepunt van de avond was de dunk van Derrick Jones Jr. De speler van de Miami Heat leek wel door de lucht te zweven in de (verloren) wedstrijd tegen Toronto:

HOLD UP! pic.twitter.com/xZxYZjkzhg — NBA on TNT (@NBAonTNT) 10 maart 2019

Uitslagen:

Minnesota - New York 103 - 92

San Antonio - Milwaukee 121 - 114

Dallas - Houston 93 - 94

Atlanta - New Orleans 128 - 116

Golden State - Phoenix 111 - 115

Memphis - Orlando 105 - 97

Miami - Toronto 104 - 125

Philadelphia - Indiana 106 - 89

Detroit - Chicago 131 - 108

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 50 17 0.746 (x) 2. Toronto 48 19 0.716 (x) 3. Philadelphia 42 25 0.627 4. Indiana 42 25 0.627 5. Boston 41 26 0.612 6. Detroit 34 31 0.523 7. Brooklyn 35 33 0.515 8. Miami 31 35 0.470 9. Orlando 31 37 0.456 10. Charlotte 30 36 0.455 11. Washington 27 39 0.409 12. Atlanta 23 45 0.338 13. Chicago 19 49 0.279 14. Cleveland 16 50 0.242 15. New York 13 54 0.194

WESTERN CONFERENCE 1. Golden State 42 21 0.682 2. Denver 43 22 0.662 3. Houston 41 25 0.621 4. Oklahoma City 40 26 0.606 5. Portland 40 26 0.606 6. Utah 37 28 0.569 7. San Antonio 38 29 0.567 8. LA Clippers 38 29 0.567 9. Sacramento 33 32 0.508 10. Minnesota 32 35 0.478 11. LA Lakers 30 36 0.455 12. New Orleans 30 39 0.435 13. Memphis 28 40 0.412 14. Dallas 27 39 0.409 15. Phoenix 16 52 0.235

Programma van maandag:

Cleveland - Toronto

Washington - Sacramento

Brooklyn - Detroit

Houston - Charlotte

Utah - Oklahoma City

LA Clippers - Boston