Gemengde gevoelens bij Stoffel Vandoorne na de Formule E-race in Hongkong. Onze landgenoot veroverde gisteren zijn allereerste polepositie in de Formule E maar moest tijdens de race opgeven door een probleem met de aandrijfas van de wagen.

Eerder op de dag slaagde Vandoorne erin om in erg moeilijke weersomstandigheden de polepositie voor de Hongkong ePrix te veroveren. Vandoorne was daarmee uiteraard erg blij en hij veroverde zo ook zijn eerste drie punten in het Formule E-kampioenschap.

Van op de polepositie mocht Vandoorne vervolgens aan de race beginnen, een race die door een probleem met de aandrijfas van op de vierde positie moest worden gestaakt.

"Dat was een erg frustrerend einde van het weekend," blikt Vandoorne terug op zijn raceweekend in Hongkong. "Ik had een probleem met mijn wagen waardoor mijn race jammer genoeg vroegtijdig tot een einde kwam."

Onze landgenoot probeert echter vooral naar de positieve aspecten van het raceweekend in Hongkong te kijken.

"Ik verzekerde me tijdens de kwalificatie van de polepositie, wat de eerste keer was voor het team en mijn allereerste polepositie in de Formule E. Dat is iets waar we trots op kunnen zijn."

"We hebben opnieuw een grote stap vooruit gezet. We konden niets doen aan de problemen tijdens de race, wat erg jammer was. We kunnen met het hoofd omhoog vooruitkijken naar de volgende race. We hebben getoond waartoe we in staat zijn," besloot Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: