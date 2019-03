Barco en Delaware sturen IT-studenten uit: 5 dagen gratis op studietrip

Om schaarse profielen als jonge IT’ers en ingenieurs binnen te halen, moet je vandaag als werkgever origineel uit de hoek komen. Delaware en Barco, met hoofdzetel in Kortrijk, kozen voor een studietrip van vijf dagen naar Amsterdam. “Het geeft ons de kans om wat dichter bij studenten te staan.”

“Leerrijk en eens een andere manier om een bedrijf te leren kennen”, zo vat Michiel Mortier, een laatstejaarsstudent industrieel ingenieur informatica, het project samen. Michiel ging in februari tijdens zijn lesvrije week vijf dagen mee op trip naar Amsterdam. “In het begin van de reis had ik weet van één iemand uit mijn jaar die ook meeging. Maar op het eind van de week kende ik iedereen”, zo vertelt hij.

Cases

“Deze ‘software engineering study trip’ was door IT-dienstenleverancier Delaware en Barco speciaal opgezet om al in een vroeg stadium (IT-)studenten voor zich te winnen. Van de zestig kandidaten werden er 19, waaronder dus Michiel, uitgekozen mede op basis van een telefonisch gesprek. “Motivatie en achtergrond waren de voornaamste criteria”, vertelt Caro Weytjens die recruiter is bij Delaware.

“De studenten kregen, naast onder meer een escape room en dinner, drie dagen sessies en workshops over microservices, artificial intelligence en continuous integration. “Topics die ze op school al op een theoretische en oppervlakkige manier gezien hebben, maar die ze nu konden toepassen op echte cases in de praktijk”, licht Weytjens toe.

Lyon

“Delaware en Barco zijn niet aan hun proefstuk toe. Vorig jaar trokken ze met laatstejaars naar Lyon, dit keer dus naar Amsterdam. “De trip is gratis voor de studenten. Een gedeelde investering van Barco en Delaware. We doen het graag omdat het de kans geeft om wat dichter bij studenten te staan. Zo kunnen we hen kennis laten maken met de mogelijkheden die er voor hen zijn na hun studies”, aldus Caro Weytjens. Budgettair valt het binnen de totale initiatieven. “Er wordt elk jaar zowel door Barco als Delaware veel ingezet op campus recruitment, jobbeurzen en promotie binnen studentenverenigingen om het juiste IT-talent aan te trekken.”

“Kennismaking met job en bedrijf staat centraal tijdens de trip voor de studenten. “Het is niet ons doel om ons als bedrijven zo’n hele week te verkopen. We willen hen voornamelijk informeel kennis laten maken met de inhoud van de job en de sfeer binnen beide organisaties. Uiteraard is het dan wel heel leuk om te zien dat sommige studenten de stap maken om te solliciteren.”

Lees verder...

>

>

>