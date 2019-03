Verdachte vrijgesproken van moord op halfbroer Kim Jong-un

Een Indonesische vrouw is vrijgesproken van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Jong-nam. Het Maleisische parket zei de opdracht te hebben gekregen om de aanklacht voor moord te laten vallen.

Dat bericht het Maleisische staatsnieuwsagentschap Bernama. De 27-jarige Siti Aisyah is nu op vrije voeten. Het parket gaf geen precieze reden voor het laten vervallen van de aanklacht. Ook is niet duidelijk of de vrouw wordt aangeklaagd voor een kleiner feit voor haar rol in de moord.

De 27-jarige werd ervan verdacht, samen met de 30-jarige Vietnamese Doan Thi Huong, de Noord-Koreaan te hebben aangevallen met het zenuwgas VX op de luchthaven van Kuala Lumpur in februari 2017. VX is een dodelijk gif dat ontwikkeld is voor chemische oorlogsvoering en wordt beschouwd als een massavernietigingswapen.

In augustus 2018 oordeelde een rechter dat er voldoende bewijs was dat beide vrouwen betrokken waren in een ‘goed geplande samenzwering’ met vier andere Noord-Koreaanse agenten die nog spoorloos zijn.

Beide vrouwen hielden hun onschuld staande. Ze claimden dat ze dachten dat ze meededen aan een grap voor een televisieprogramma met verborgen camera’s. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat de vloeistof die ze in het gezicht van Kim hadden geworpen, schadelijk was.

De aanklagers hadden gepleit dat het duo getrainde moordenaars waren, die wisten hoe giftig het product was. Het parket merkte op dat beide verdachten onmiddellijk na de aanval naar afzonderlijke badkamers waren gegaan.