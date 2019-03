Wachttijd bij hulpdiensten door storm opgelopen tot bijna drie uur

De alarmcentrale 1722 kreeg op het piekmoment van de storm meer dan 13.000 oproepen te verwerken. Daardoor kon de wachttijd oplopen tot bijna drie uur. Toch heeft het systeem goed gewerkt, stelt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

De storm van dit weekend zorgde in heel Vlaanderen voor overlast. Hoeveel oproepen er precies binnenkwamen bij de hulpdiensten is nog niet bekend, zegt De Crem maandagmorgen in een gesprek met De Ochtend. Maar het piekmoment situeerde zich volgens hem zaterdag rond 15 uur. Toen kwamen er in Oost-Vlaanderen alleen al 13.000 oproepen binnen.

De Crem zegt dat mensen wel duidelijk het onderscheid kunnen maken tussen de dringende noodhulp, via het nummer 112, en de overige meldingen van overlast, die via het nummer 1722 moeten gebeuren. Bij het nummer 112 was er nooit sprake van wachttijden, aldus de Crem. Daar gebeurt een eerste inschatting van de situatie, en die is dan ook steeds binnen de 1 à 2 minuten verwerkt.

Maar door het ‘heel druk telefoonverkeer’ waren er bij 1722 dus wel stevige wachttijden. Volgens De Crem mag dat in principe ‘niet langer dan 20 minuten’ duren. Maar zaterdag liep dat dus veel langer op. De Crem zei in De Ochtend dat de oproepen binnen ‘2 uur en 50 minuten behandeld’ werden, en meteen ook grotendeels afgehandeld waren.

Om toekomstige overbelasting te vermijden is het nodig om bijkomend personeel in dienst te nemen in de callcenters. Die zijn nu maar voor 80 procent gevuld. Maar volgens De Crem is het ‘niet altijd gemakkelijk’ om bijkomend personeel aan te werven. Dat heeft onder andere te maken met het speciale statuut van de werknemers, zegt hij.

Of de storm als een ramp wordt erkend, is een zaak van de Vlaamse regering, aldus nog De Crem.

Treinverkeer

Ook maandagmorgen is er nog beperkte overlast door de storm. Zo is er tussen Brugge en Knokke maar beperkt treinverkeer mogelijk. Zowel in Brussel als in Antwerpen zijn sommige tramlijnen nog verstoord en worden er bussen ingelegd.