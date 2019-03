De Standaard lanceert dSAudio

Uw krant start vandaag met een dagelijkse podcast, met verhalen, duiding en analyse voor onderweg, tijdens het sporten of bij het huishouden.

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is de missie van dSAudio. Vanaf vandaag brengt de krant van maandag tot vrijdag elke ochtend een podcast, volgens een vast schema.

Op maandag is er Uitgelegd. Een podcast die een actueel thema verheldert, of een andere prangende kwestie. Op dinsdag is er Het Verhaal, met een getuigenis achter het nieuws. Op woensdag staat Bits&Atomen stil bij het opmerkelijkste nieuws uit de wetenschap en technologie. Op donderdag maakt Hart&Hoofd het persoonlijk, met verhalen over de grote kleine dingen des leven. En op vrijdag is er De MachtWacht, waarin we de politieke week die was analyseren, en de machten en de krachten die daarin aan het werk waren.

De Standaard begon vorig jaar al met audio te experimenteren, met de wekelijkse podcasts Bits&Atomen en De MachtWacht, en de reeksen Uitgesproken en Studio Standaard.

Eind vorig jaar gaven luisteraars bij een bevraging aan dat zulke podcasts inspelen op een behoefte. Ze maken het mogelijk om op nieuwe momenten, als lezen niet mogelijk is, in een nieuwe journalistieke vorm informatie te consumeren. Met dSAudio wil De Standaard nu een dagelijkse afspraak creëren.

Niet alleen tekst

‘De krant is al een paar jaar niet meer alleen tekst’, zegt Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. ‘Lezers kijken op de site naar video. Velen zijn graag ook luisteraar, vooral op momenten waarop ze iets anders aan het doen zijn en niet kunnen lezen. Podcasts zijn journalistiek een interessant genre dat in het verlengde ligt van waar kranten goed in zijn. Langere verhalen vertellen, grondig bijpraten, inzicht geven. Ze hebben grote impact. Het oor gaat recht naar het hart.’

Internationaal zetten veel kwaliteitskranten in op podcast. De Amerikaanse krant The New York Times heeft een heel populaire dagelijkse podcast: The Daily. Vorig najaar ontwikkelde ook The Washington Post er één, en de Britse krant The Guardian. En dit voorjaar gaat ook het Nederlandse NRC Handelsblad van start met een dagelijkse podcast.

De podcasts van dSAudio zullen gepubliceerd worden in de digitale krant. U kunt ze ook beluisteren via de dSNieuws-app en via www.standaard.be/dsaudio