Bart Swings is zondag op de zevende plaats geëindigd in de massastart op de Wereldbekerfinale schaatsen in het Amerikaanse Salt Lake City. In de WB-eindstand eindigt de vice-olympische kampioen in de discipline daarmee op de tweede plaats.

In Salt Lake City ging de zege naar de Japanner Ryosuke Tsuchiya. In de eindstand is de zege voor de Zuid-Koreaan Cheonho Um, die genoeg had aan een elfde stek in Utah. Mathias Vosté eindigt op de 38e plaats.