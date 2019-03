Elise Mertens strandt in derde ronde in Indian Wells, Serena Williams geeft op

Elise Mertens (WTA 16) heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). In de derde ronde in de Amerikaanse woestijn ging het zestiende reekshoofd er in drie sets uit tegen de Chinese Qiang Wang, de nummer achttien van de wereld bij de vrouwen: 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) en 6-3 na 2 uur en 53 minuten. Serena Williams gaf op in haar partij

Ook vorig jaar bleek de partij tegen Qiang Wang het eindstation voor Mertens op het prestigieuze Indian Wells. Toen was de Chinese in de tweede ronde te sterk. In drie onderlinge partijen kon onze landgenote nog geen enkele keer winnen.

Eerder sneuvelden Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 56) al in de tweede ronde. Van Uytvanck ging er zaterdag in twee sets (6-4 en 6-1) uit tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 23). Flipkens verloor even voordien in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 25).

Ook de Amerikaanse Serena Williams is zondag uitgeschakeld. Ze moest opgeven in haar partij tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 20) in de derde ronde op het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). De nummer tien van de wereld, eveneens tiende reekshoofd op het prestigieuze toernooi, gaf er in de tweede set bij een 6-3 en 1-0 stand in het voordeel van de Spaanse de brui aan.