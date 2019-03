Nog twee wereldrecords op slotdag Wereldbeker schaatsen in Salt Lake City

De Japanse Miho Takagi en de Nederlander Kjeld Nuis hebben zondag op de Wereldbekerfinale schaatsen in het Amerikaanse Salt Lake City twee wereldrecords aan de reeks van dit weekeinde toegevoegd.

Takagi werd tijdens de Wereldbekerfinale de eerste vrouw die de 1.500 meter in minder dan 1 minuut en 50 seconden kon afleggen. Takagi liet de klokken stilstaan op 1:49.84. Dat is een verbetering van het oude record van de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson (1:50.85 op 21 november 2015 in Salt Lake City). Nuis was met 1:40.17 sneller dan ooit een man op de 1.500 meter was. Hij schrapte de toptijd van de Rus Denis Joeskov uit de boeken (1:41.02 op 9 december 2017, ook in Salt Lake City).

Bij de vrouwen waren ook de Amerikaanse Brittany Bowe (1:50.32) en de Russin Ekaterina Sjichova (1:50.63) erg snel. Nuis werd gevolgd door Thomas Krol (1:40.54) en Joeskov (1:41:52). Op de eerste dag van de Wereldbekerfinale waren al vier wereldrecords gesneuveld.