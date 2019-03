FIFA had drie weken voor toewijzing WK 2022 al geheim akkoord met Qatar

The Sunday Times heeft zondag een nieuw schandaal over de toewijzing van het wereldkampioenschap voetbal 2022 aan Qatar aan het licht gebracht. Volgens het Britse broadsheet had de Wereldvoetbalbond FIFA drie weken voor de toewijzing van het WK al een akkoord met de door de Emir van Qatar gefinancierde televisiezender Al-Jazeera.

In gelekte documenten ontdekte The Sunday Times dat Al-Jazzera zich akkoord verklaarde om 100 miljoen dollar (destijds zo’n 75 miljoen euro) op een rekening van de FIFA te storten, als Qatar het gastland werd. In december 2010 werd het emiraat tegen alle verwachtingen in tot gastland verkozen. Het kreeg daarbij de voorkeur op de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan. Drie jaar later ontving de FIFA een tweede betaling, goed voor 480 miljoen dollar, voor de uitzendrechten. Al-Jazeera was destijds eigendom van sjeik Hamad ben Khalifa Al Thani, de emir van Qatar, en de man achter de kandidatuur van Qatar voor de organisatie van het WK 2022.

The Sunday Times vroeg de FIFA om verduidelijking. In een e-mail antwoordde de voetbalbond dat alle aantijgingen over de toewijzing van het WK 2022 al uitvoerig onderzocht en becommentarieerd werden. “In juni 2017 werd het rapport Garcia integraal op onze website gepubliceerd”, klinkt het. “We hebben destijds ook klacht ingediend bij het Zwitserse gerecht en die procedure loopt nog. We hebben altijd met de autoriteiten meegewerkt en zullen dat blijven doen.”