Josef Newgarden wint IndyCar-seizoensopener in Saint-Petersburg

De Amerikaan Josef Newgarden (Penske) heeft zondag in het Amerikaanse Saint-Petersburg (Florida) de Grote Prijs van Firestone gewonnen, dat is de openingsmanche van het IndyCar-kampioenschap. Newgarden haalde het van de Nieuw-Zeelander Scott Dixon (Chip Ganassi), vijfvoudig IndyCar-kampioen, en boekte zo de elfde zege in zijn carrière. De Australiër Will Power (Penske), die van op de poleposition vertrokken was, mocht als derde mee het podium op.

De tweede manche wordt op 24 maart op het Circuit of the Americas in de Texaanse hoofdplaats Austin gereden.