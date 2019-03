Wereldkampioen Sébastien Ogier pakt de zege in Rally van Mexico, Thierry Neuville valt net naast het podium

De Fransman Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) heeft zondag de Rally van Mexico gewonnen, dat is de derde WRC-manche van het seizoen. Ogier had bij aankomst 30.2 voorsprong op Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), die tijdens de slotdag over Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) naar de tweede plaats wipte. Evans eindigde als derde net voor onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die finaal vierde werd.

In de WK-tussenstand blijft Tänak aan de leiding. Ogier, die over Neuville naar de tweede plaats wipt, nadert tot op vier punten. Neuville is derde op tien punten van de Est.

Sébastien Ogier kwam zaterdagvoormiddag aan de leiding toen Kris Meeke lek reed en ruim anderhalve minuut verloor. De Fransman was eerder op de dag zelf ook lek gereden, maar kwam goed weg toen de rit geannuleerd werd na een crash van zijn teamgenoot. Vervolgens won Ogier twee klassementsritten waarna hij vanaf zaterdagnamiddag kon beginnen met de wedstrijd te controleren. Voor de zesvoudige wereldkampioen is het zijn 46e zege, zijn 5e in Mexico en na de Monte Carlo zijn 2e van het seizoen. Citroën wint al voor de achtste keer de Rally van Mexico.

Volle buit voor Ogier

Ogier won ook nog eens de powerstage, de laatste klassementsrit van de rally waar extra punten te verdienen zijn. De Fransman scoort in Mexico de volle buit van 30 punten. Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) reed de tweede tijd op 0.1 seconden van Ogier en scoort 4 punten. Neuville reed de derde tijd en scoorde zo 3 punten. WK-leider Tänak slaagde er niet in om in de powerstage extra punten te scoren.

Foto: EPA-EFE

De Rally van Mexico stond dit jaar bol van de incidenten. Donderdagavond werd de superspecial in de straten van Guanajuato stopgezet nadat de wagen van Lappi (Citroën C3 WRC) na een jump op de neus belandde en net niet in het publiek terechtkwam. Vrijdagochtend reed Neuville lek en was zijn wedstrijd toen eigenlijk al om zeep. De Belg schoof uiteindelijk nog op van de negende naar de vierde plaats omdat andere rijders technische problemen kenden of in de fout gingen.

Dankzij zijn vierde plaats weet Neuville de schade in de WK-tussenstand nog enigszins te beperken. “Mijn banden waren helemaal op waardoor ik iets tekortkom in de powerstage. Ik moest deze ochtend het ritme erin houden, want het had zomaar gekund dat een rijder voor mij in de fout zou gaan. Dan moest ik er zijn. De lekke band op vrijdag zorgde ervoor dat het voor ons een moeilijke wedstrijd werd. Anderzijds ontbrak het ons aan pure snelheid. In Mexico hebben we het altijd moeilijk om competitief te zijn”, vertelde Neuville aan de finish van de powerstage.

De volgende wedstrijd in het WRC-kampioenschap is de Rally van Corsica eind deze maand.