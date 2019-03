Doelpuntenkermis: Adnan Januzaj gaat zwaar onderuit met Real Sociedad bij Sevilla

In de Primera Division maakte Sevilla in eigen huis brandhout van Real Sociedad. Het doelpuntrijke duel van de 27e speeldag eindigde op 5-2 voor de ‘Rojiblancos’. Adnan Januzaj speelde twintig minuten mee bij de bezoekers.

De doelpunten kwamen op naam van Sarabia (25.), Ben Yedder (48., 58. en 61.) en Oyarzabal (28., 69. en 77.). Die laatste nam de twee doelpunten van Sociedad voor zijn rekening, maar scoorde tussendoor ook in eigen doel. Adnan Januzaj startte op de bank en mocht pas bij een 5-1 tussenstand invallen in de 70e minuut. Sevilla is dankzij de ruime zege zesde, Sociedad zakt na een 1 op 9 terug naar plek negen.

Bekijk hier alle goals:

