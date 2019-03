David Goffin sneuvelt in tweede ronde in Indian Wells tegen Servische kwalificatiespeler Filip Krajinovic

David Goffin (ATP 21) heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.359.455 dollar).

De 28-jarige Luikenaar was als twintigste reekshoofd vrij in de eerste ronde, maar ging er in ronde twee in twee sets meteen uit tegen de Servische kwalificatiespeler Filip Krajinovic (ATP 113): twee keer 6-3 na minder dan anderhalf uur spelen. Begin februari in het Nederlandse Rotterdam verloor de Belgische nummer een ook al in twee sets van de 27-jarige Serviër. Toen werd het twee keer 6-4 in de tweede ronde.

In 2016 was Goffin nog goed voor de halve finales op Indian Wells, de eerste Masters 1.000 van het seizoen.