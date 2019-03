Belgen kopen steeds meer alcohol in het buitenland

De accijnsinkomsten uit alcoholhoudende dranken blijven afnemen, blijkt uit cijfers van de FOD Financiën.

In 2018 waren die inkomsten voor de federale overheid goed voor 815,48 miljoen euro, tegenover 823,23 miljoen euro in 2017 en 830,73 miljoen euro in 2016. Die daling is bizar omdat volgens Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerde dranken, de alcohol- consumptie in ons land wel toeneemt.

De verklaring volgens Vinum Et Spiritus: Belgen trekken meer en meer naar het buitenland om wijn en sterke drank in te slaan. Dat blijkt uit een bevraging bij duizend Belgen.

Een recente studie van het onderzoeksbureau GfK wees al uit dat Belgische gezinnen in 2018 bijna de helft meer wijn en tot bijna driemaal zoveel sterkedrank in de buurlanden kochten dan in 2014. Frankrijk (47 procent) en Luxemburg (51 procent) zijn de populairste bestemmingen.

Het zijn bovendien niet alleen de Belgen die dicht bij de grens wonen die in het buitenland hun wijnen en sterkedrank kopen. Een kwart van alle inwoners van Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant gaat geregeld alcohol kopen in het buitenland.