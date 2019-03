Andrea Dovizioso houdt wereldkampioen Marc Marquez van zege in seizoensopener MotoGP

Andrea Dovizioso (Ducati) heeft zondag op het Losail Circuit in het Qatarese Doha de openingsmanche van de MotoGP gewonnen. Na een beklijvend duel hield de 32-jarige Italiaan de Spanjaard Marc Marquez (Honda) 23 duizendsten achter zich. De Brit Cal Crutchlow (Honda) finishte op 320 duizendsten als derde.

Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi (Yamaha), 40 jaar inmiddels, startte met een vijfde plaats aan zijn 24e seizoen, het 20e in de koningsklasse. “The Doctor” was 600 duizendsten trager dan zijn landgenoot Dovizioso.

Het is de dertiende Grand Prix-zege voor Doviziosi. In Qatar hield hij ook vorig jaar Marquez achter zich. Crutchlow strandde toen net naast het podium. In de eindstand van het WK moest Doviziosi de voorbije twee jaar met de tweede plaats vrede nemen, telkens achter Marquez. Die kroonde zich vorig jaar voor de vijfde keer tot wereldkampioen. .