Beerschot klopt Dragons en doet goede zaak in strijd om kwartfinaleticket Audi Hockey League

Met nog drie speeldagen voor de boeg voor de eindfase van de Audi Hockey League, het Belgisch kampioenschap voor mannenteams, zijn al vijf ploegen zeker van deelname aan de kwartfinales. In poule A gaat het nog tussen Beerschot (20 ptn), Dragons (17) en Braxgata (13) voor een stek bij de beste acht, in poule B tussen Herakles (12) en Daring (8). Toevallig staan volgende week zondag de affiches Braxgata-Dragons en Daring-Herakles op het programma. Er vallen nog negen punten te verdienen.

In groep B haalde koploper Waterloo Ducks het met 3-1 van rode lantaarn White Star. Nummer twee La Gantoise klopte Daring met 6-1. Léopold, derde in de stand, was met 7-3 te sterk voor Herakles.

In poule A won leider Racing met 8-0 van Antwerp, laatste in de groep. Orée, tweede in de stand, speelde 3-3 gelijk tegen Braxgata, terwijl nummer drie Beerschot met 2-1 aan het langste eind trok tegen Dragons. Beerschot is zo vrijwel zeker van deelname aan de kwartfinales.