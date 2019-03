Politie schiet gewapende man neer in Kruishoutem

In Kruishoutem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Kruisem, is een man doodgeschoten door de politie. Dat wordt bevestigd door de afdeling Oudenaarde van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden zondagavond in de Winston Churchillstraat in Kruishoutem. De politie was opgeroepen omdat een man met messen zwaaide op straat. Hij zou volgens de eerste informatie ook iemand verwond hebben. Agenten van de lokale politie Vlaamse Ardennen kwamen ter plaatse, maar de omstandigheden van het schietincident zijn nog niet duidelijk. De man werd in elk geval neergeschoten door de politie en hij overleed aan zijn verwondingen.

'Er is een onderzoek opgestart en het parket komt ter plaatse', zegt persmagistraat An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. 'Er werd een wapendeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld en het labo en afstappingsteam zijn ter plaatse. De precieze omstandigheden van de feiten worden nog onderzocht.'

Zoals de procedure voorziet, worden twee onderzoeken gevoerd: één naar de feiten waarvoor de politie moest tussenkomen, en één naar het schietincident zelf. Dat laatste onderzoek moet duidelijk maken of er sprake was van wettige zelfverdediging door de agent of agenten in kwestie. Er zou vier keer gevuurd zijn, maar het onderzoek van de wapendeskundige moet dat nog bevestigen.

Het slachtoffer dat geraakt werd door één van de messen, zou de buurman zijn van de overleden man. Het neergestoken slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.