Baanwielrenster Kelly Catlin op 23-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse baanwielrenster Kelly Catlin, olympisch vicekampioene en drievoudig wereldkampioene ploegenachtervolging, is in de nacht van donderdag op vrijdag op 23-jarige leeftijd overleden. Haar vader meldde zondag dat zijn dochter zelf een einde aan haar leven maakte.

Als lid van het Amerikaanse achtervolgingsteam veroverde Catlin in 2016 zilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en goud op de WK’s van 2016, 2017 en 2018. Op dat laatste WK pakte ze vorig jaar in Apeldoorn individueel brons. Op het WK 2019 in het Poolse Pruszkow werd ze twee weken terug met de Verenigde Staten in de kwalificaties uitgeschakeld door Duitsland. Catlin studeerde aan de universiteit van Stanford. Het was haar kamergenote die haar daar op de campus levenloos aantrof.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.