Eerste ‘mollentelweekend’ is groot succes

Tijdens het eerste ‘mollentelweekend’ zijn er 2.798 nieuwe meldingen van molshopen geregistreerd, terwijl dat er tijdens een ‘gewoon’ weekend slechts 30 tot 100 zijn.

Natuurpunt had opgeroepen om tijdens het weekend op zoek te gaan naar molshopen en zegt dat er enthousiast is gereageerd. In één weekend tijd is de aanwezigheid van 2.798 mollen vastgesteld. Die zijn in 705 gevallen vastgesteld op plaatsen waar nog nooit eerder mollen gemeld waren.

Het grootste aantal meldingen kwam uit Oost-Vlaanderen. Dan volgen Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en tot slot Limburg. In West-Vlaanderen ligt nog veel onbekend terrein en in Limburg liggen de waarnemingen mogelijk lager als gevolg van de relatief grote oppervlakte bedekt met bossen. Daarin zijn molshopen moeilijker te onderscheiden.

Bedoeling is om de data te gebruiken voor een update van de Vlaamse zoogdierenatlas met daarin informatie over de verspreiding van zoogdieren in Vlaanderen. De laatste dateert al van 2003. De gegevens hiervoor werden verzameld tussen 1987 en 2003.

Sinds de opmaak van de vorige Vlaamse Zoogdierenatlas werden 17.477 meldingen van mollen doorgegeven. Dankzij de succesvolle actie van afgelopen weekend kwam daar op slag 16 procent bij, tot ongeveer 20.000 meldingen, aldus Natuurpunt. ‘In totaal kennen we voortaan de verspreiding van de mol in veertig procent van Vlaanderen’, klinkt het nog. ‘Er blijven met andere woorden nog wel wat blinde vlekken: daarom is het zeker zinvol om nieuwe waarnemingen in te voeren.’

Dankzij de nieuwe data is er volgens Natuurpunt al veel duidelijk geworden over de verspreiding van de mol in Vlaanderen. ‘Enkel in zeer dicht bebouwde stadskernen dringt het dier niet door.’ Daarnaast leert Natuurpunt uit de eerste resultaten van het mollenweekend dat de mol het redelijk goed doet, ondanks de sterke achteruitgang van het aantal insecten en de bodemkwaliteit.

De organisatie laat nog weten dat meldingen van molshopen mogen blijven binnenkomen.