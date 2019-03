400 demonstranten betuigen steun aan Kucam in Mechelen

23/01/2019

Met de hulp van Syrische priesters

Na lang aarzelen speelde Theo Francken gisteren open kaart over de tussenpersonen met wie hij heeft samengewerkt om humanitaire visa aan Syrische christenen uit te reiken. Een Syrische priester in Kraainem en één in Enschede getuigen. ‘Het lot van zoveel mensen ligt niet meer in mijn handen of in die van Francken, maar in die van God.’