De Buyst breekt linkerschouderblad, voorjaar zit erop voor renner Lotto-Soudal

Brute pech voor Jasper De Buyst. De renner van Lotto-Soudal werd tijdens de eerste etappe van Parijs-Nice verrast door een windstoot en kwam zwaar ten val. De gevolgen waren niet min.

De Buyst bevond zich in het spel van de wind in het midden van het eerste peloton toen een flinke windvlaag doorheen het peloton raasde. De Nederlander Tusveld (Sunweb) sloeg als eerste tegen de vlakte, een seconde later centraal op de weg gevolgd door De Buyst. De renner van Lotto-Soudal ging meteen in de berm liggen en greep naar zijn linkerkant. Onderzoek in het ziekenhuis bracht een breuk in het schouderblad aan het licht. Voor De Buyst, een belangrijke pion in de trein van Caleb Ewan, zit het voorjaar er meteen op.