Trump wil 8,6 miljard dollar uitgeven aan grensmuur in 2020

De Amerikaanse president Donald Trump gaat morgen aan het Congres groen licht vragen voor zijn begroting van 2020. Opvallend: hij wil 8,6 miljard dollar investeren in zijn geplande muur op de grens met Mexico en nog eens 3,6 miljard in een militair fonds.

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten moet zich morgen uitspreken over het budget van volgend jaar, maar vast staat nu al dat de zitting geen formaliteit wordt. President Trump gaat namelijk vragen om 8,6 miljard dollar te investeren in de grensmuur met Mexico, die illegale immigratie en drughandel moet tegengaan. Dat bevestigt het Witte Huis aan persagentschap Reuters.

Het bedrag ligt zes keer hoger dan wat het Congres goedkeurde voor ‘border projects’ in elk van de voorbije twee aanslagjaren, en 6 procent hoger dan hetgeen Trump vooropstelde toen hij een budgetverhoging doordrukte wegens hoogdringendheid vanwege ‘staatsbelang’.

Inzet presidentiële race

Of het Congres groen licht geeft, valt te betwijfelen. In tegenstelling tot de Senaat hebben de Democraten er de meerderheid. Zij kanten zich tegen de muur wegens ‘onnodig’ en ‘immoreel’. De budgetbesprekingen worden gevoerd tegen de achtergrond van een koppige strijd over de financiering van de muur - die resulteerde in een vijf weken durende shutdown, tot eind januari.

Elke keer als Trump voorstelde om de ‘veiligheidsuitgaven te compenseren met besparingen op andere departementen - zoals Sociale Zekerheid - gaven de afgevaardigden hem een nul op het rekest.

Larry Kudlow, de economische adviseur van het Witte Huis, gaf aan Fox News Sunday een beetje meer duiding. ‘De president zal niet afwijken van zijn standpunt over de muur en van het grensbewakingsthema. Ik denk dat het voor hem echt essentieel is.’

Trumps budgettaire verlangens staan niet los van de presidentsverkiezingen in 2020, de race begint stilaan vorm te krijgen en de zittende president mikt op herverkiezing. ‘Building the wall’ was hét speerpunt van zijn eerste campagne in 2016, ‘Finish the wall’ is nu al een terugkerende baseline op zijn banners en ander materiaal.

Voor 1 oktober

De wetswijzigingen die nodig zijn voor de financiering van de muur moeten klaar zijn tegen 1 oktober, de start van het volgende fiscale jaar, of de regering kan opnieuw overgaan tot een shutdown. Rond diezelfde tijd moeten Trump en het parlement ook tot een akkoord komen over het schuldplafond, anders dreigt economische chaos.

De 1.162 kilometer lange muur die Trump wil bouwen of vervangen zou in totaal een slordige 28 miljard dollar kosten. Tot nu toe is zo’n 179 kilometer gebouwd of in aanbouw.