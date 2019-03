Tijdens de avant-première van de nieuwe Netflix-serie over de Formule 1 heeft Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, laten verstaan dat hij erg gecharmeerd is door Mick Schumacher.

Ross Brawn heeft met Michael Schumacher zeven wereldtitels gewonnen, waarvan vijf bij Ferrari. Dit jaar zal Mick Schumacher aan de slag gaan in de Formule 2 en is hij lid van de Ferrari Driver Academy, dat is ook Brawn niet ontgaan en hij heeft er het volste vertrouwen in.

“Ik ken Mick al van toen hij nog een kleine jongen was,” zo vertelt Brawn tegenover 'Auto Bild'. “Er was een tijd waarin hij niet echt zeker was wat hij wou doen maar nu gaat hij ervoor met het mes tussen de tanden. Hij is een zelfzekere jonge man en het is fascinerend hoe hij vorig jaar van het ene moment op het andere competitief geworden is.”

Bij de preseason testen van de Formule 2 was Schumacher alvast steeds in de voorste gelederen te vinden.

“Mensen die meer tijd met hem doorbrengen hebben me gezegd dat hij in het voorbije jaar een grote stap vooruit gezet heeft. Hij is een heel aardige jongen en het zal een van zijn grootste uitdagingen worden om zo te blijven. Ik denkt wel dat hij daarin zal slagen, hij is immers goed omringd door mensen die hetzelfde met Michael hebben meegemaakt.”

Mick Schumacher begint ook meer en meer op zijn vader te lijken, geeft Brawn toe: “Elke keer dat ik hem zie herken ik Michael in hem.”

“Het zou geweldig zijn als hij zou blijven slagen maar de druk op hem is immens groot. Ik hoop dat iedereen alles in perspectief ziet en geen onrealistische verwachtingen op hem projecteren.”

